بين دفاع وسخرية .. الاتحاد الآسيوي يستفز الهلال

الزعيم ينافس على لقب النسخة الحالية، إذ وصل لربع النهائي

قام الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحركة استفزازية لنادي الهلال السعودي، قبل مباراته المصيرية أمام برسبوليس الإيراني.

متى يلتقي الهلال ببرسبوليس؟

الزعيم يحل ضيفًا على الفريق الإيراني في 16 من أكتوبر الجاري، ضمن ربع نهائي دوري الأبطال.

الأزرق عبر من دور المجموعات بصعوبة كأفضل ثانٍ، برصيد عشر نقاط، بالمجموعة الأولى، متأخرًا بفارق النقاط عن الاستقلال الطاجيكي؛ صاحب العشر نقاط أيضًا.

وفي دور الـ16، حقق الهلال الفوز أمام الاستقلال الإيراني، بثنائية نظيفة.

أما خصمه برسبوليس، فصعد كأول المجموعة الخامسة، برصيد 15 نقطة.

وفي دور الـ16، تأهل برسبوليس على حساب الاستقلال الطاجيكي بالفوز عليه بهدف نظيف.

كيف استفز الاتحاد الآسيوي الهلاليين؟

الهلاليون دائمًا ما يرددون أن الزعيم في رصيده ثلاث بطولات دوري الأبطال، محتسبين اللقبين اللذين حققهما الفريق عامي 1991 و1999، بجانب لقب 2019.

لقبا 91 و99 يرفض الكثيرون الاعتراف بهما، كون البطولة كانت تقام بنظام قديم، وبمشاركة عدد قليل من الفريق، إلا أن الهلاليين يصممون على احتسابهما.

الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي، طرح سؤالًا حول بطل النسخة الحالية وهل هو سيكون فريقًا جديدًا أم أنه سيكون أحد الأبطال السابقين؟

وجاء في تغريدته احتساب لقب 2019 فقط للهلال، ليؤكد بشكل رسمي أن المعترف به هو لقب واحد للأزرق.

هذه التغريدة استفزت الجمهور الهلالي الذي بادر بالدفاع عن ناديه وبأحقيته في لقبي 91 99، بينما سخر جماهير الأندية الأخرى من الزعيم.

🇸🇦 Al Hilal SFC - 2019

🇰🇷 Jeonbuk Hyundai Motors - 2006, 2016

🇰🇷 Pohang Steelers - 2009

🇰🇷 Ulsan Hyundai - 2012, 2020



Will there be a new winner in #ACL2021 or will one of the above teams lift the trophy again? 🏆 pic.twitter.com/apxTdGO2ma — #ACL2021 (@TheAFCCL) October 11, 2021

زعيم آسيا:

لقب زعيم آسيا محل خلاف بين الهلال والاتحاد، فالمنتميون للأول يرون أن فريقهم هو الأحق باللقب كونه صاحب ثلاثة ألقاب من وجهة نظرهم.

أما جمهور العميد فيصر على أحقية فريقه في اللقب، كونه حقق اللقب مرتين متتاليتين عامي 2004 و2005، وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي نادٍ عربي بعد، بجانب أنهما لقبان تحققا بالنظام الحديث وبمشاركة عديد الفريق، على عكس لقبي 91 و99 للهلال.

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