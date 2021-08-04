الهلال "خلصها" .. خطوات بسيطة تفصل بيريرا عن الزعيم

ماتيوس بيريرا أصبح قريبًا للغاية من الانتقال إلى الهلال

يبدو وأن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، اقتربت كثيرًا من حسم التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

نادي الهلال دخل في مفاوضات ماراثونية منذ فترة مع نادي وست بروميتش، من أجل الحصول على خدمات ماتيوس بيريرا من صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل وجود رغبة للتعاقد معه من جانب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الزعيم.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الهلال وصلت لاتفاق نهائي مع نظيرتها في وست بروميتش الإنجليزي، من أجل انتقال البرازيلي ماتيوس بيريرا إلى صفوف الزعيم.

وأضافت الصحيفة أن صفقة انتقال البرازيلي ماتيوس بيريرا إلى الهلال، أصبحت في مرحلة صياغة العقود النهائية خلال الوقت الحالي، والزعيم اقترب من حسم الصفقة لصالحه.

ويعود الفضل الكبير في إتمام الصفقة لصالح الهلال، للمدير الفني لفريق وست بروميتش، والذي وافق على انتقاله إلى الزعيم، بعد استطلاع رأيه من جانب إدارة ناديه.

وكان نادي الهلال قد تقدم بعرض 15 مليون يورو، للتعاقد مع بيريرا، ولكن نادي وست بروميتش طلب الحصول على 25 مليون، ولكن تم رفع العرض إلى 17 مليون يورو.

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ومن جهته، أعلن بيريرا صاحب الـ25 عامًا، عن رغبته في الرحيل بشكل رسمي ومغادرة نادي وست بروميتش ألبيون، وذلك بعدما كتب رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".