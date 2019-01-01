ساسولو يضغط لإقناع الهلال ببيع جيوفينكو

المهمة ليست سهلة على النادي الإيطالي خاصة من الناحية المالية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر



يحاول نادي ساسولو الإيطالي، التعاقد مع سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب الهلال السعودي هذا الصيف.

جيوفينكو غادر الدوري الإيطالي في بداية عام 2015، ليخوض تجربة جديدة في كندا قبل الانضمام للهلال.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد رغبة ساسولو في إعادة اللاعب مرة أخرى لبلاده، بتقديم عرضاً رسمياً لضمه.

الصفقة ليست سهلة على ساسولو، نظراً للتكاليف المالية الضخمة التي يجب تحملها للتعاقد مع جيوفينكو.

اللاعب يتقاضى راتب سنوي مع الهلال يصل إلى 10 مليون يورو، وهو ما قد يصعب على ساسولو تحمله.

لامبارد يوضح غيابات تشيلسي وموقفه من سوق الانتقالات

كلوب: أليسون بخير ولا أتوقع مباراة هجومية أمام آرسنال

ومع ذلك يضغط النادي الإيطالي بكل ما أوتي من قوة، لإقناع اللاعب وناديه لإتمام الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا.

يذكر أن جيوفينكو البالغ من العمر 32 عاماً، حظى بمسيرة حافلة مع أندية يوفنتوس، إمبولي وبارما وتورنتو.