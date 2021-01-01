خليفة جيوفينكو .. الكشف عن تفاصيل عرض الهلال الضخم لنجم بريست

النجم الإيطالي يعيش موسمه الأخير مع الزعيم السعودي

بات مؤكدًا حسب المصادر الصحفية المتابعة للأحداث داخل الهلال السعودي رحيل نجمه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بنهاية الموسم الجاري وبعد موسمين ونصف ناجحين مع الفريق، وقد بدأت الإدارة بقيادة فهد بن نافل البحث عن بديله بالفعل.

الهلال تخلى بداية الموسم الجاري عن كارلوس إدواردو وفي يناير عن عمر خربين، ويبدو أن "ثورة التصحيح" في ملف الأجانب ستتواصل الصيف القادم بالتخلي عن جيوفينكو، وقد تعاقد النادي مع لوسيانو فييتو خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

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صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية كشفت النقاب عن اهتمام الهلال بالفرنسي رومان فايفر نجم بريست وصاحب الأداء المميز هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

وقد أكدت الصحيفة أن الأمر تجاوز مرحلة الاهتمام ووصل إلى تقديم عرض رسمي إلى اللاعب ووكيله يتضمن حصوله على راتب سنوي قدره 6 ملايين يورو، موضحة أن فايفر لم يرد بعد على هذا العرض الضخم.

صاحب الـ22 عامًا مرتبط بعقد مع بريست يمتد حتى صيف 2025، ولذا يتطلب الحصول عليه تقديم عرض قوي ومقنع للنادي الفرنسي، وإن كانت التوقعات بعدم استمراره مع الفريق في ظل أدائه المبهر هذا الموسم.

فايفر لعب 30 مباراة هذا الموسم في الليج وان سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4، ورغم أن مركزه المفضل والأساسي هو جناح أيسر إلا أنه يستطيع اللعب في خانة الجناح الأيمن.