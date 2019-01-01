جيسوس مستاءً: شعرت أنني في الدوري السعودي خلال مواجهة ساو باولو

المدرب البرتغالي لا يزال يتذكر عيب الدوري السعودي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني السابق للهلال السعودي والحالي لفلامنجو البرازيلي، استيائه من الطريقة التي اعتمدها لاعبو ساو باولو خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت، موضحًا أنها تذكره بما كان يحدث معه في الدوري السعودي.

كتيبة البرتغالي خرجت بالتعادل السلبي دون أهداف أمام ساولو باولو، ضمن الجولة الـ22 من الدوري البرازيلي، ليحتل فلامنجو المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بينما يأتي خصمه في المركز الخامس بـ36 نقطة.

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وقال جيسوس، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ساو باولو لديه لاعبين مميزين، هم ليسوا في حاجة لإضاعة الوقت، وللأسف الحكم كان متواطئًا معهم، كانوا يريدون إيقاف اللقاء لأن لاعب لديه شد عضلي؟، شعر وكأنني في الدوري السعودي".

وأضاف: "لاعبو فلامنجو كانوا يلقون بأنفسهم على أرض الملعب، بدا الأمر لي وكأنني في السعودية، إذا كان هناك إصابة، فلا بأس من إيقاف المباراة، لكن ليس المقصود بالإصابات الشد العضلي!".

صاحب الـ65 عامًا كان قد قاد الهلال في يونيو عام 2018، ولمدة ستة أشهر فقط، حيث رحل في يناير 2019.

وخلال هذه الفترة، قاد الزعيم للفوز في 15 مباراة، وتعادل في 4 وخسر مباراة وحيدة، بينما توج معه بكأس السوبر المحلي.