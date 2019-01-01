خاص | جوميس: أشكر الله أنني في أكبر نادٍ في آسيا، ولم يقدروني جيدًا بـ"فرنسا"

نجم الهلال يواصل الحديث عن مستقبله وحياته في السعودية في حوار مطول مع جول..

حاوره: أحمت يافوز

أكد بافيتيمبي جوميس نجم الهلال السعودي رغبته البقاء في صفوف الفريق طويلًا، موضحًا أنّه لم يحصل على التقدير لكافي في فرنسا.

المهاجم الفرنسي أجرى حوارًا مطولًا مع النسخة العربية من موقع جول، تحدث فيه عن أكثر من موقف أبرزه فترته في فرنسا وموقفه من الرحيل عن الهلال.

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لم يقدروه في فرنسا، وندم على ضعف المسيرة الدولية

جوميز أقر بأنه لم ينل التقدير المناسب والكافي له في فرنسا، مؤكدًا أن هذا قدره الذي كتبه الله له، بقوله "لدي تقدير أكبر في السعودية وتركيا مما حظيت به في فرنسا، لكن كل شخص يملك قصته الخاصة".

"الله هو من كتب لي أن أحظى بالتوفيق في السعودية وتركيا وأن لا أحظى بالاحترام الذي أستحقه في فرنسا. لست نادمًا على هذا وقد عشت مغامرة مذهلة في تركيا، الآن أتيت للسعودية وأعيش مغامرة رائعة وأكثر حتى مما توقعت حين وصلت إلى هنا، أنا فزت الآن وذلك كان بمثابة الحلم لي. لذا فالأمور جيدة".

"أشكر الله على أنني ألعب لأكبر نادٍ في آسيا، ومازلت أسجل الأهداف، ألعب لفريق رائع ومع زملاء مذهلين وأعيش في مدينة الرياض المذهلة، وأنا سعيد جدًا بكل هذا. لا أفكر بالعودة إلى فرنسا للعب، فأنا لم أفتقد هذا. أنا سعيد في الرياض وباللعب لأكبر فريق في آسيا".

وأضاف حول مشواره مع المنتخب الفرنسي وإن كان يظن أنه كان يُمكن أن يكون أفضل "نعم، لدي بعض الندم هنا وأظن أنه خطأي لأنني لم أمتلك تلك الروح حين كنت شابًا، الكثير من الأشياء كانت بسببي أنا. هو خطأي، لم أكن محترفًا مثلما أنا اليوم، لكن تلك هي الحياة".

"لقد تعلمت الآن وأستطيع نصح الجيل الشاب بأن يكون أكثر جدية، لأنني ارتكبت أيضًا بعض اأخطاء ولذا أضعت الكثير من الوقت ولم أحظ بمسيرة دولية جيدة مع المنتخب الوطني".

وأتم جوميس حواره مع النسخة العربية من جول قائلًا عن طقوسه التي تجعله متفائلًا قبل المباريات " ليس لدي طقوس معتادة، أنا دائمًا إيجابي. حين أذهب للملعب أكون في وضع الأسد، أفكر دائمًا في أن علينا أن نكون الفريق الفائز، أن نصبح اللاعبين الفائزين".

"دائمًا ما أفكر هكذا، وبالطبع أحيانًا لا تلعب جيدًا ويكون عليك أن تتعلم من أخطائك وتعود للتدريبات، من أجل أن تقاتل وتتدرب أكثر لتصبح لاعبًا أفضل وتقدم أداءً عظيمًا. لهذا يجلبونني، وأنا دائمًا أقاتل لكي أصبح لاعبًا عظيمًا".

مضيفًا حول هواياته بعيدًا عن كرة القدم " أنا أرتاح وأقضي وقتي مع عائلتي، لأنك حين تكون لاعب كرة قدم دائمًا ما تسافر، تذهب للتدرب ولا يكون بوسعك قضاء الوقت مع العائلة. فقط أن ترتاح وتقضي بعض الوقت مع العائلة والأطفال، هذا مهم للغاية".

انتظروا المقابلة الكاملة مع جوميس على موقع جول يوم الجمعة