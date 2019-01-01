دوري أبطال آسيا

اللقب الآسيوي حلم جوميس مع الهلال

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جوميس
الأسد الفرنسي يشارك جمهور الزعيم حلمهم
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

زادت رغبة الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، في حصد لقب دوري أبطال آسيا مع الزعيم عقب النجاح في الوصول إلى نصف النهائي.

الموج الأزرق تأهل بالأمس إلى نصف النهائي الآسيوي بعدما تغلب على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن إياب ربع النهائي، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

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وكتب جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، ناشرًا صورته رفقة زملائه بالفريق وجمهور النادي: "آسيا حلمنا".

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الزعيم يلاقي في نصف النهائي السد القطري في الأول من أكتوبر المقبل على ملعب جاسم بن حمد، على أن يُقام الإياب في 22 من الشهر نفسه، على ملعب جامعة الملك سعود.

ووصل الزعيم القطري إلى نصف النهائي بعد أطاح بالنصر السعودي بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد، رغم أنه كان مهزومًا ذهابًا بثنائية مقابل هدف وحيد.

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