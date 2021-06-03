مهاجم الهلال يتحدث عن تجربته مع جلطة سراي

تحدث الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، حول تجربته السابقة مع نادي جلطة سراي التركي، مؤكدًا أنه يفتقد الأجواء بتركيا خلال هذه الفترة، وأنه كان يرغب في الاستمرار بالفريق.

الأسد الفرنسي كان قد لعب لموسم وحيد في فريق الأحمر والأصفر، قبل الانضمام إلى الزعيم السعودي في صيف عام 2018.

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وقال جوميس، خلال حواره مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "لطالما شعرت أنني في بيتي بتركيا، استقبلني الجمهور بشكل جيد، وقضيت موسمًا رائعًا، بجانب أنني قريب من الثقافة التركية، قبل أن أتي قالوا لي الجمهور التركي إذا أعطيته شيء واحد، سيردونه لك شيئين، وبالفعل بل أنهم أعطوني مقابل الشيء واحد، ثلاثة أشياء".

وأضاف: "أفتقد جلطة سراي حاليًا وجمهوره، لن أنسى أندًا ليالي المباريات وما كان يقوم به الجمهور، هذا ما دفعني أن أكون مشجعًا للنادي بعد الرحيل".

بسؤاله عن سبب الرحيل، أوضح: "سمعت أنباء كثيرة عن زيادة عقدي، وحلمت بإنهاء مسيرتي بتركيا، لكن هذا لم يحدث، لأن مسؤولي النادي لم يرغبوا في التجديد لي، ومع ذلك ومع كل ما كان يحدث، كنت أقدم أداءً طيبًا، حيث كنت ألعب دائمًا قبل تجديد عقدي، كنت أستحق التجديد، لكن لسوء الحظ، لم يكن ذلك ممكنًا، وما كان عليّ إلا أن احترم رغبة المسؤولين".

جوميس شارك في 42 مباراة بالقميص الأزرق، سجل خلالها 32 هدفًا، وصنع ستة آخرين، بجانب حصوله على لقب الدوري المحلي، وهداف الموسم.