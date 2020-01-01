وعد باللغة العربية من جوميس إلى جمهور الهلال

الفرنسي سجل هدفين في مرمى الوحدة، ليقود الزعيم للفوز

منح الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، جمهور ناديه وعدًا غير مباشرًا بتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم حقق أمس السبت، الفوز أمام الوحدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل الثلاثية جوميس الهدفين الأول والثالث؛ الأول من ضربة جزاء، وأضاف صالح الشهري الهدف الثاني.

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ونشر جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لفتاة تحتفل على طريقة الأسد الخاصة بالمهاجم الفرنسي، قائلًا أنها تحتفل باعتلاء الأزرق الصدارة.

وعلق الفرنسي على الفيديو باللغة العربية: "أعتقد أنها تقول أنها تشرب القهوة معه، من أجل الصدارة، ويوعدها أنها ستذهب للدرعية للاحتفال ببطولة الهلال القادمة إن شاء الله".

اعتقد انها بتقول 'انها بتشرب القهوة معه ☕ عشان الصدارة ويوعدها انها تروح للدرعية تحتفل ببطولة الهلال الجاية💙 ان شاء الله pic.twitter.com/icsKPUM3Gq — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 11, 2020

مهاجم الزعيم احتل صدارة جدول ترتيب هدافي الموسم الجاري عقب هذه المباراة برصيد 12 هدفًا، متفوقًا بفارق هدفين عن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر.

يذكر أن الفوز منح الأزرق صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة، متفوقًا بالأهداف على النصر صاحب الوصافة، أما الوحدة فيحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة.