جوميس: الأسد لا يموت بل يعود أقوى

وجه الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، رسالة إلى جمهور الزعيم، شاكرًا إياهم على دعمهم له في إصابته.

الفرنسي كان قد تعرض للإصابة خلال ديربي الرياض في 27 من أكتوبر الجاري أمام النصر، ولم يستطع استكمال شوط اللقاء الثاني.

الهلال يطلب استثناء كاريلو من مواجهة بيرو وتشيلي

وأثبتت الفحوصات معاناته من كدمة في الركبة، احتاج على إثرها التأهيل لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يشارك في مران الأزرق أمس الثلاثاء.

وكتب جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا على رسائلكم ودعمكم لي بعد ما حدث، فقط تذكروا أن الأسد لا يموت أبدًا! ودائمًا ما يعود أقوى، أحبكم".

thanks for your messages...and all your support for what happened... just remember that a lion never dies! And always comes back stronger 💪🏿. I love you. 💙🐾🐾 pic.twitter.com/gtmCQh4lZy