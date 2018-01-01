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تقارير: الهلال يرفض العروض التركية ويتمسك باستمرار جوميز

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الهلال السعودي يتمسك باستمرار الفرنسي جوميز

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تتمسك إدارة نادي الهلال، باستمرار المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز ضمن صفوف الفريق، بعد العروض التي وصلت لإدارة الزعيم خلال الفترة الماضية.

جوميز يقدم أداء أكثر من رائع، حيث يحتل صدارة هدافي دوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 12 هدفًا.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن هناك مصدرًا في نادي الهلال، أكد على أن جوميز مستمر مع الفريق لموسمين، ولا نية للتفريط في خدماته".

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جاء ذلك بعد أن أكدت بعض التقارير التركية، على رغبة نادي فنربخشة التركي، في ضم جوميز، عن طريق المفاوضات مع وكيل اللاعب.

كما أشارت التقارير التركية إلى أن فنربخشة عقد عدة اجتماعات سرية مع وكيل اللاعب الفرنسي، من أجل بحث انتقاله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

جوميز انتقل لصفوف الهلال، قادمًا من فريق جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وظهر بمستوى أكثر من رائع.

 

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