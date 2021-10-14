"هذه أهم إضافات جارديم للهلال"

يرى الإعلامي الرياضي خالد القحطاني أن البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للهلال السعودي، نجح في حل أهم مشكلة تعاني منها الأندية السعودية والمنتخب السعودي خلال السنوات الأخيرة.

المدرب البرتغالي يتولى المسؤولية الفنية للزعيم منذ بداية الموسم الحالي، لكنه يتعرض لانتقادات كثيرة، لتراجع النتائج والأداء، إذ يحتل فريقه المركز الرابع في جدول الترتيب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الصدارة.

ما هي المشكلة التي حلها جارديم؟

القحطاني أوضح أن الاعتماد على ناصر الدوسري في مركز الظهير الأيسر إضافة رائعة للهلال، لحل مشكلة غياب ياسر الشهراني عن المباريات.

وكتب القحطاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تجهيز ناصر كظهير أيسر (المركز الذي يعاني منه اغلب اندية الدوري والمنتخب) من اول جولة هي من اهم اضافات جارديم في الهلال حتى الان".

وأضاف: "مشكلة غياب ياسر كانت ستكون كارثية على تشكيلة الهلال في اوقات الحسم .. لكنه اليوم يملك ناصر صاحب حل عظيم للهلال بالكرات العرضية، تنبؤ كان في محله".

تجهيز ناصر كظهير أيسر (المركز الذي يعاني منه اغلب اندية الدوري والمنتخب) من اول جولة هي من اهم اضافات جارديم في الهلال حتى الان، مشكلة غياب ياسر كانت ستكون كارثية على تشكيلة الهلال في اوقات الحسم .. لكنه اليوم يملك ناصر صاحب حل عظيم للهلال بالكرات العرضية، تنبؤ كان في محله👌🏻💙 pic.twitter.com/qARCaRGaLb — خالد القحطاني (@khaled_q28) October 14, 2021

الشهراني يغيب عن مواجهة برسبوليس:

الزعيم يستعد لمواجهة برسبوليس الإيراني في 16 من أكتوبر الجاري، ضمن دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن ياسر الشهراني سيغيب عن المباراة، إذ واصل برنامجه العلاجي في عيادة النادي، ولم يشارك في تدريبات الليلة.

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