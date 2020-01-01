الهلال يفرض نفسه بين كبار العالم متفوقًا على ريال مدريد

زعيم آسيا يدخل قائمة أفضل عشر أندية بالعالم

أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم اليوم الأربعاء، التصنيف الجديد للأندية، والذي تصدره ليفربول الإنجليزي بـ14918 نقطة.

قائمة العشرة فرق الأولى خلت تمامًا من ريال مدريد الإسباني، بينما فرض الهلال السعودي نفسه بقوة على القائمة، حيث احتل المركز السابع برصيد 10608 نقطة.

وجاء في المركز الثاني فلامنجو البرازيلي بـ13486 نقطة، يليه برشلونة الإسباني بـ13402 نقطة، ورابعًا يأتي ريفر بليت الأرجنتيني بـ11801 نقطة.

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أما بالمركز الخامس فيأتي بايرن ميونخ الألماني بـ11111 نقطة، ثم بالميراس البرازيلي بـ 11026.

وبعد الزعيم صاحب المركز السابع، جاء مانسشتر سيتي الإنجليزي بـ10501 نقطة، ثم جريميو البرازيلي بـ10366 نقطة، وفي المركز العاشر يأتي بوكا جونيور النيجيري بـ10330 نقطة.

يذكر أن زعيم السعودية فرض نفسه بالقائمة بعدما توج بطلًا لدوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي متفوقًا على أوراوا ريدز الياباني.

وفي كأس العالم للأندية قطر 2019، احتل الهلال المركز الرابع، حيث خسر مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.