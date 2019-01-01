جيوفينكو وجوميس يقودان الهلال أمام السد

الوعيمان يلتقيان على ملعب جاسم بن حمد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، تشكيل فريقه استعدادًا لملاقاة السد القطري.

الفريقان يلتقيان عقب 20 دقيقة من الآن، على ملعب جاسم بن حمد، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

كيف سيواجه تشافي السد الهلال؟

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 22 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، بالعاصمة السعودية "الرياض".

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في الدفاع: ياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل البليهي - البريك.

في الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - كاريلو - سالم الدوسري - جيوفينكو.

في الهجوم: بافيتيمبي جوميس.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عبد الله عطيف - محمد الشلهوب - صالح الشهري - حسن كادش - عبد الإله الحافظ - هتان باهبري - محمد الواكد.