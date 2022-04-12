"الهلال بطل آسيا مرتين" .. إيجالو يُشجع رونالدو على اللعب في السعودية

النجم البرتغالي مرتبط باللعب للنصر

أبدى أوديون إيجالو نجم الهلال أمله في انضمام كريستيانو رونالدو لأحد أندية الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن ذلك سيعود بالفائدة الكبيرة على شعبية البطولة.

رونالدو ارتبط مؤخرًا بالانضمام لنادي النصر، وقد شجعه المهاجم النيجيري على القدوم إلى السعودية، بقوله لموقع "ذا أتلتيك" "لا يُمكن قول لا أبدًا، أحب أن يأتي للدوري السعودي".

أضاف "أحب أن يأتي للسعودية لأنه سيقدم إضافة كبيرة للدوري خاصة على صعيد القاعدة الجماهيرية، الناس التي لا تشاهد الدوري السعودي حاليًا سيحرصون على متابعته حال انضم له رونالدو".

"رونالدو طموح للغاية وأعلم أنه يريد إنهاء مسيرته بالتواجد مع نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا، لكن لا يمكن استبعاد أي شيء تمامًا. سيتخذ قراره وأتمنى له التوفيق في هذا القرار وآمل أن يلعب في السعودية. كنت أظن قبل القدوم إلى هنا أن اللعب في الدوري السعودي خطوة للخلف، لكن بعد عامين أستطيع القول أنه أحد أقوى الدوريات في المنطقة".

أتم "الهلال فاز بدوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021 وشارك في كأس العالم للأندية. الدوري ينمو أسرع مما كنت أتوقع، المزيد من اللاعبين والمدربين الأجانب يأتون والاتحاد يدعم بقوة وقد رأيت نتائج ذلك على المنتخب السعودي"

يُشار إلى أن إيجالو لعب مع مانشستر يونايتد لعام واحد بالإعارة خلال الفترة من يناير 2020 حتى نفس الشهر من عام 2021.

اللاعب بدأ مسيرته في الدوري السعودي مع الشباب قبل أن ينتقل في يناير الماضي إلى الهلال.