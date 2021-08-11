الأسد الفرنسي للهلال تحول من نجم أول إلى لاعب منبوذ!

منذ 19 سبتمبر 2020، ولم تعد حياة الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، كما كانت عليه من قبل، تغيرت الأمور وتبدلت، ولم يعد هو الأسد الذي عرفه الجمهور..

في ذاك التاريخ، داهم الفيروس اللعين "كورونا" جسد الأسد الفرنسي، ليجلسه في فراش المرض لأيام، لكنه في النهاية استطاع التغلب عليه من الناحية الطبية، لكن من الناحية الفنية والرياضية، لم يستطع.

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باعتراف غالبية جمهور الزعيم، فإن جوميس هو من حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 للأزرق، لكن إذا سألت هذه المجموعة نفسها عن بقاء جوميس في الفريق بالموسم الحالي، فإنك ستسمع إجابات مختلفة إلا أن المثير للدهشة أنه لا مانع لديهم في رحيله عن الفريق!

كورونا السبب؟

"غدارة غدارة" صدق المعلق التونسي عصام الشوالي حين ردد هذه العبارة، هي حقًا غدارة هذه الساحرة المستديرة وهذا المستطيل الأخضر.

"كنت أسدًا، لكنني لم أستطع العودة لحالتي الطبيعية منذ أن أصبت بكورونا، أحاول العودة، لكنني لا زلت متأثرًا" هكذا قال جوميس ذات مرة، عندما عاتبه الجمهور على كثرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى في بداية الموسم الماضي.

هجوم شديد وانتقادات واسعة، ومطالب بإبقائه على مقاعد البدلاء، نادت بها الجماهير على مدار الموسم، سيعشقك الجمهور كل العشق، لكن عندما يمس الأمر فريقهم، فلا تنتظر منهم أن يقفوا معك ضد مصلحة فريقهم أو أن يقفوا حتى على الحياد!

جوميس يرى أن إصابته بكورونا افقدته توازنه حتى وإن خرج الفيروس من جسده، لكن تأثيرًا حاضرًا على أرض الواقع، شاهدها الجميع في كل الفرص التي أهدرها، وشاهدناها في مستواه المتراجع بصورة كبيرة، لكنها لم تكن كورونا وحدها السبب يا أسد..

يقول جوميس - صاحب الـ36 امًا - دائمًا إنه لا ينظر للعمر، وإنه مجرد رقم، وإنه لن يعتزل حتى يشعر أنه لم يعد قادرًا على العطاء، فجاءت إصابته بكورونا لتضع الكلمة الأولى في خطاب مهرجان اعتزاله.

الحقيقة أن السن وكورونا اتفقا على جوميس، وحولوه من النجم المفضل للجماهير وللمدربين إلى اللاعب المنبوذ..

جوميس منبوذًا في الهلال:

قبل يومين، بكت جماهير برشلونة الإسباني مغادرة نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي للفريق، بعد حكاية استمرت 16 عامًا، حكاية تمنى الجميع حتى من هم ليسوا من مشجعي البرسا، أن تنتهي في النادي الإسباني وأن يعتزل ليو به، لكن اتحدت الظروف لتمنع ذلك.

على الجانب الآخر، ومع اختلاف فارق السنوات بين ما قضاه ميسي مع البرسا (16 عامًا)، وجوميس مع الهلال (3 سنوات)، فإن الغالبية كانت تتوقع أو حتى تتمنى أن يختتم المهاجم الفرنسي مسيرته الكروية في القلعة الزرقاء، فهو من عشقته الجماهير خلال فترة قصيرة، وهو من عشق المملكة وأصبح وكأنه واحد منها، بالطبع هناك أجانب استمروا في المملكة أكثر من جوميس، لكن الفرنسي ترك بصمة في نفوس الشعب السعودي وكأنه هنا منذ سنوات طوال.

كنا نتوقع أن نرى دموع مماثلة من جمهور الهلال عند إعلان جوميس اعتزاله، لكن الحال أن الجمهور حاليًا هو من يطالب برحيله، بل والمسؤولون كذلك والمدربون.

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تقارير كثيرة تحدثت عن عدم رغبة المدير الفني للهلال ليوناردو جارديم في بقاء جوميس بالفريق في الموسم المقبل، وحتى وإن بقى فإن الدكة هي مصيره.

تقارير كثيرة تؤكد أن إدارة الزعيم تحاول إقناع جوميس بالرحيل على سبيل الإعارة إلى نادي اتحاد جدة، وسط رفض كبير من اللاعب.

حالة مزرية وصل لها الأسد الفرنسي بالهلال، ولا نعلم إلى أين ستصل في الموسم الحالي؟، جوميس من كان يغضب على رازفان لوشيسكو عند استبداله في المباريات، كيف سيصبر على البقاء احتياطيًا في 2021-22؟!

الهلال حاليًا يحاول التخلص من أحد الثنائي جوميس أو الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، كي يتمكن من تسجيل لاعبه الجديد البرازيلي ماتيوس بيريرا، فأيهم سيقضي الهلال الموسم الحالي بدونه؟

لن يصبر عليك أحد يا جوميس!

قد يكون العمر فعلًا مجرد رقم كما يقول جوميس، قد ينجح في الاستفاقة والعودة لجوميس القديم، لكن الحقيقة أنه لن يصبر عليه أي من الأندية الكبيرة سواء في السعودية أو في غيرها.

36 عامًا، من سيغامر ويشتري مهاجمًا في هذا العمر؟ إن لم يرحل جوميس في الموسم الحالي، فحتمًا سيرحل مجانًا مع نهايته، حيث نهاية عقده، أو ربما يضطر لإعلان الاعتزال نهائيًا وقتها.

تأثرت يا جوميس بكورونا، لكن عمرك لعب دورًا أيضًا، قد تؤكد قدرتك على العطاء لسنوات أكثر، لكنها مجرد مكابرة، ما نتمناه لك حقًا أن تنتهي مسيرتك بطريقة تليق بك، وليس بكونك منبوذَا.