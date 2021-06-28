مهاجم الهلال يقضي إجازته في بلده الأم "السنغال"

حرص الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، على استغلال وجوده في بلده الأم السنغال، لتأكيد حبه للمملكة السعودية، بزيارة خاصة لسفارتها هناك.

المهاجم الفرنسي يقضي حاليًا فترة راحة سلبية، حصل عليها منذ بداية الشهر الجاري، كبقية زملائه بالفريق، على أن يعودوا في أوائل يوليو المقبل، للانتظام في التدريبات، استعدادًا للموسم الجديد 2021-22.

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ونشر جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا من زيارته لسفارة المملكة بالسنغال، معلقًا: "كا من المهم بالنسبة لي عند المجئي إلى بلدي الأم أن ألتقي بممثلي بلدي بالتبني، شكرًا لكم على الترحيب بي في سفارتكم، كانت فرصة للمشاركة وإظهار امتناني للشعب السعودي".

وأضاف ناشرًا لوحة مرسومة له رفقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حاملين كأس دوري أبطال آسيا، الذي حصده الهلال عام 2019: "يسعدني أن أتبرع للسفارة السعودية بهذه اللوحة، التي تحمل أحد أسعد الأيام في مسيرتي الكروية، عندما قابلت ولي العهد حاملًا أهم لقب في بلادنا".

I’m happy to be able to donate this painting to the Saudi Embassy.

It transcribes one of the happiest days of my career.

A double consecration.

The meeting with the crowned prince, armed with the return of the most prestigious title in our country 🤲🏿🇸🇦🏆 pic.twitter.com/erspOJG6GL — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 28, 2021

جوميس لا يترك أي فرصة للتعبير عن حبه الشديد في المملكة وشعبها، الذي ولد منذ أن انضم للزعيم في عام 2018، إذ أنه حريص على رفع علم السعودية في مختلف المناسبات، وإعلان دعمه للأخضر في كافة المباريات التي يخوضها.

يذكر أن الهلال توج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، بعدما جمع 61 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن الشباب؛ صاحب الوصافة.

ومن المقرر أن يخوض الزعيم الموسم الجديد بقيادة مدربه الجديد جارديم، الذي من المقرر أن يصل إلى الرياض خلال الأيام الحالية.