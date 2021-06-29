مهاجم الهلال يرتبط بعلاقة قوية مع جمهور ناديه وجماهير المملكة بشكل عام

تفاعل الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، من إحدى مشجعات ناديه، موجهًا لها اعتذاره، بعدما لامته على موقفه معها.

الفرنسي يتواجد حاليًا في بلده الأم "السنغال"، لقضاء فترة الراحة التي حصل عليها بنهاية مايو الماضي، على أن يعود للرياض بالأيام المقبلة، للانتظام في معسكر إعدادي للموسم الجديد.

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المشجعة الهلال الأسد جوميس، علق على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موجهة اللوم للاعب على عدم رده على أي رسالة منها، معربة عن حبها الشديد له.

وجاء رد جوميس، إذ كتب: "آسف على عدم الرد، شكراً لدعمك وتشجيعك واهتمامك بالاسد".

آسف على عدم الرد

شكراً لدعمك وتشجيعك واهتمامك بالاسد 🦁💙 https://t.co/ow8sk5vFIl — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 29, 2021

جوميس يرتبط بعلاقة قوية مع جمهور ناديه، وبعلاقة احترام مع جمهور المنافسين، في ظل حبه الكبير للمملكة، الذي يعبر عنه في كل مناسبة، حتى أنه قام بزيارة سفارة السعودية خلال تواجده في السنغال.

يذكر أن الهلال من المقرر أن يخوض معسكرًا خارجيًا في النمسا في 12 من يوليو المقبل، استعدادًا لموسم 2021-22 الذي سينطلق في شهر أغسطس.

ومن المنتظر أن يصل البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني الجديد للزعيم، إلى الرياض خلال الـ24 ساعة المقبلة، لبداية مهمته رسميًا.