60 مشجعًا يابانيًا ضد الهلال في نهائي أبطال آسيا

الزعيم منع اللاعبين من الإدلاء بتصريحات صحفية

سافر 60 مشجعًا يابانيًا إلى المملكة العربية السعودية لمؤازرة فريق أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يواجه فريق أوراوا غدًا، السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على أن تكون مباراة الإياب يوم 24 نوفمبر في اليابان.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أنّ نادي الهلال منح 60 مقعدًا لجمهور الفريق الياباني لحضور اللقاء كما أنّ جميع التذاكر نفدت خلال 20 دقيقة فقط.

وأوضحت أنّ إدارة الزعيم منعت اللاعبين من الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال الفترة الحالية قبل اللقاء لكي يكونوا في أتم جاهزية فنية وذهنية للنهائي.

وكان الهلال قد وصل إلى نهائي البطولة الأسيوية في 2014 و2017 ولكنّه لم يظفر باللقب ولم يشارك في كأس العالم للأندية.