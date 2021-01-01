خطوة تفصل رباعي الهلال عن مواجهة الوحدة

الهلال يُعاني من أزمة إصابات كبيرة

بات رباعي الهلال، هتان باهبري ومحمد كنو وجوستافو كويلار وصالح الشهري، قريبًا من العودة للملاعب، إذ تفصلهم خطوة واحدة عن مواجهة الوحدة في الجولة القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعوديين.

الهلال استطاع الفوز على الرائد بهدف قاتل من سالم الدوسري يوم الجمعة الماضي، ويستعد حاليًا لمواجهة الوحدة مساء الخميس القادم.

نجوم الهلال استأنفوا تدريباتهم الجماعية اليوم الأحد بعد حصولهم على راحة من المران يوم أمس السبت، وقد واصل الرباعي المصاب العمل وفق برامجهم التأهيلية الخاصة.

المصادر الصحفية أكدت أن اللاعبين الأربعة سيخضعون غدًا قبل المران لاختبار طبي لتحديد مدى قدرتهم على الانخراط في التدريبات الجماعية ومن ثم اللعب أمام الوحدة، وقد رجحت تواجد الثلاثي كويلار والشهري وباهبري فيما ستؤجل عودة كنو لمباراة القادسية في الجولة الـ24 من الدوري السعودي.

يُشار إلى أن الهلال بانتصاره وتعثر الشباب بالتعادل مع القادسية قلص الفارق في صراع الصدارة إلى 3 نقاط فقط.