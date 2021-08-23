لتجنب مشكلات الكفاءة المالية .. النصر والهلال يلجآن لموسم الرياض

شكل جديد للعالمي والزعيم في موسم الرياض

يحاول ناديا الهلال والنصر السعوديان البحث عن طرق جديدة لزيادة استثمارات النادي خلال الفترة المقبلة، في ظل المصروفات الكثيرة التي يتكلفها فريق الكرة الأول تحديدًا.

الرعاة ودخل المباريات وعضويات الجماهير، كلها مصادر دخل، لكن لا بد من البحث عن طرق جديدة، تتناسب مع الصفقات العالمية التي تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودي، أعلن عن شكل البوليفارد الجديد من موسم الرياض، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتخطيطك ودعمك وتوجيهاتك سيدي صاحب الرؤية والقائد الملهم حفظك الله … وبالتعاون مع جهات عدة مشكورة … وضعت ثقتك في الشباب والشابات من الوطن … البوليڤارد من موسم الرياض وهي منطقة من ١٤ منطقة مختلفة في أنحاء العاصمة الغالية … عشان بس تتخيلوا أكثر".

وظهر في الفيديو الترويجي الذي نشره آل الشيخ، مقهى خاص باسم نادي النصر وآخر للهلال، يعود دخله لخزينة النادي.

بتخطيطك ودعمك وتوجيهاتك سيدي صاحب الرؤية والقائد الملهم حفظك الله … وبالتعاون مع جهات عدة مشكورة … وضعت ثقتك في الشباب والشابات من الوطن … البوليڤارد من موسم الرياض وهي منطقة من ١٤ منطقة مختلفة في أنحاء العاصمة الغالية … عشان بس تتخيلوا أكثر ❤️🇸🇦🔥💪🏻#موسم_الرياض pic.twitter.com/2mwONv9Fiz — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 23, 2021

يذكر أن العالمي والزعيم لم يتمكنا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية في بداية الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل عدم تسديد كافة الديون المتعلقة بكرة القدم حتى أبريل الماضي.

لكن نجح كلاهما في تسديد كامل ديونه، والحصول على شهادة الكفاءة، ومن ثم تسجيل صفقات الصيف الجديدة.

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