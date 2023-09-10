هي أشياء لا تُشترى! .. مشجع يشكو طريقة تعامل نيمار معه وساديو ماني "يُصالحه"

ماذا فعل نيمار مع مشجع أجنبي طلب توقيعه على قميص الهلال؟

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فارق كبير كشفه أحد المشجعين في طريقة تعامل البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، مع جماهيره، مقارنةً بتلك التي يفعلها السنغالي ساديو ماني؛ جناح النصر.

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الثنائي انضم حديثًا لدوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن وبينما انخرط السنغالي في المباريات الرسمية مع العالمي، ينتظر الجمهور الظهور الأول للبرازيلي، الذي أبعدته الإصابة عن المشاركة في المباريات طوال الفترة الماضية، قبل أن يشارك بالأمس في فوز منتخب بلاده أمام بوليفيا 5-1، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026م.

المشجع الأجنبي نشر فيديو أثناء وقوفه أمام إحدى السيارات، يدعي أنها لنيمار، وبدى به متوسلًا لمحترف الزعيم للتوقيع له على قميصه الأزرق، لكن غادرت السيارة دون أن يكلف لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق نفسه عناء فتح نافذتها، لتحية المشجع.

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لكن على الجانب الآخر، ظهر المشجع نفسه أمام سيارة ماني، والذي من جانبه حرص على التوقيع على قميصه الأصفر هو وبعض المشجعين الموجودين في المكان، ليردد له المشجع الأجنبي: "أنت الأفضل، شكرًا جزيلًا لك!".

يذكر أن أسد التيرانجا عهده الجمهور متواضعًا في مختلف المناسبات، وقلما يقحم نفسه في مواجهة خاسرة سواء مع زملائه أو الجمهور باستثناء فترته السابقة مع بايرن ميونخ الألماني، التي شهدت بعض الأزمات.

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