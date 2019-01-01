لا الهلال ولا النصر - كاريلو يقترب من الدوري البرازيلي

الصراع اشتعل بين الزعيم والعالمي، لكن جيسوس سيحسم الصفقة لصالحه بنهاية كوبا أمريكا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن الصراع الدائر بين الهلال والنصر السعوديين حول البيروفي أندريه كاريلو؛ المعار إلى الزعيم من بنفيكا البرتغالي، لن يُحسم لأحدهم رغم العروض المالية الكبيرة التي قدموها.

اللاعب كان قد انضم لصفوف الموج الأزرق في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الفريق البرتغالي على سبيل الإعارة، التي انتهت بنهاية الموسم المنقضي.

كاريلو: تفاجأت بالدوري السعودي وأرغب في الاستمرار به

وفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن كاريلو اقترب من الرحيل عن الهلال متجهًا إلى فلامينجو البرازيلي، الذي يتولى مسؤوليته الفنية البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني السابق للزعيم، والذي استقدم اللاعب من قبل للأزرق من بنفيكا.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال تقدم بعرض وصل إلى 15 مليون يورو، ونافسه النصر بآخر بقيمة 17 مليون يورو إلا أن الصفقة لن تتم لأحدهما، إلا أن الوجهة المقبلة للاعب ستتحدد بعد نهاية مشوار منتخب بلاده بكوبا أمريكا البرازيل 2019.

يذكر أن كاريلو شارك مع الهلال في 25 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ستة آخرين.