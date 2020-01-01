الهلال يتنفس الصعداء قبل نهائي الكأس

الزعيم يستعيد قائده قبل النهائي

طوى الهلال السعودي صفحة مواجهة الدوري أمام النصر، ويستعد لخوض مباراة مصيرية أمام المنافس نفسه، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الزعيم التقى بالعالمي أمس الإثنين، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى بفوز بثنائية نظيفة، سجلها الفرنسي بافيتمبي جوميس "ضربة جزاء" وصالح الشهري.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في 28 من الشهر الجاري، بنهائي كأس الملك.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الهلال سيستعيد مديره الفني الروماني رازفان لوشيسكو، بعد غدٍ الخميس، لقيادة مران الفريق، بعد غياب دام قرابة العشرة أيام، قضاها في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن لوشيسكو تعافى تمامًا من الفيروس، وأصبح جاهزًا لاستعادة زمام الأمور بالفريق، بعد أن أسند المهمة خلال الفترة الماضية إلى مساعده الإيطالي كريستيانو بانشي.

وكان المدرب الروماني قد تابع تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية عن بعد، من خلال تقارير يقدمها له جهاز المعاون، على أن يضع البرنامج المناسب لكل حصة وفقًا لرؤيته.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن الشباب؛ صاحب الوصافة، أما النصر فيحتل المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.