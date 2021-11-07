دخل فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي، في جدال حاد مع مشجعي نادي الهلال، على خلفية خسارة العالمي لقاء الديربي أمام الشباب، رافضًا الشماتة في تراجع الأصفر.

العالمي يخسر ديربي الرياض ويتواصل السقوط:

النصر يواصل سقوطه الذي بدأ مع وداع دوري أبطال آسيا، بالهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، بنصف النهائي.

عقب هذا الوداع، خسر النصر أمام الاتفاق 1-0، ثم تعادل أمام الفيحاء 1-1، وأخيرًا الهزيمة أول أمس الجمعة، أمام الشباب بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي بذلك خسر 14 نقطة في مشوار منافسته على اللقب، إذ يحتل حاليًا المركز التاسع برصيد 13 نقطة فقط، حصدها من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في لقاء وحيد، بينما خسر أربعة لقاءات أخرى.

الهريفي يشتبك مع جمهور الهلال:

قبل أيام، أعلن الهريفي اعتزاله التحليل أو التعليق على مباريات النصر نهائيًا، لكن جمهور الزعيم يحاول استفزازه، للتصريح ضد العالمي.

أحدهم كتب له، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ابو سطام لا توقف دعاء، لان دعائك اثبت نجاحه في مباراة الأمس"، مشيرًا إلى الهزيمة أمام الشباب.

فجاء رد الهريفي: "حرام عليك ..‍!!، وربي ما عمري فكرت اني اضر النصر، فكيف ادعي عليه .. معقول انت بالغ عاقل .!".

حرام عليك ..!!

وربي ما عمري فكرت اني اضر النصر

فكيف ادعي عليه .. معقول انت بالغ عاقل .! https://t.co/DIDGUXFU7p — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) November 6, 2021

فيما كتب له مشجع هلالي آخر: "هههههههه والله صار الهريفي يجلد الفقراوية جلد فاخر من تحت الحزام"، ردًا على تغريدة كتب بها الهريفي: "من المقولات الخالده .. اذا شفت شي في طريقك واعجبك شله .. ماتجب بطولات ... موسيقار لكل الازمان".

وهنا علق نجم العالمي الأسبق: "احترم نفسك، هذه لغة لا استخدمها ابداً ..!!، بعدين هذا ما هو جلد بقدر ماهو هدر للفكر الاستباقي نوهنا عنه منذُ مبطي".

احترم نفسك

هذه لغة لا استخدمها ابداً ..!!



بعدين هذا ما هو جلد بقدر ماهو

هدر للفكر الاستباقي نوهنا عنه منذُ مبطي 😢 https://t.co/Qc4kVjjtjg — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) November 6, 2021

ما هي قصة اعتزال الهريفي التعليق على مباريات النصر وتشجيعه؟

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل وجه اتهاماته للهريفي، الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الأخير ينشر الفتنة بين لاعبي الفريق، مؤكدًا تواصله مع الثنائي عبد الرزاق حمد الله وعبد الفتاح عسيري، من أجل منع البرازيلي أندرسون تاليسكا من أن يكون نجم الفريق الأول. (طالع التفاصيل)

من جانبه، نفى نجم العالمي الأسبق حدوث ذلك، موضحًا أنه تواصل فقط مع حمد الله في بداية الموسم، لكن من أجل دعمه، وليس لنشر الفتنة، طالبًا شهادة طلال الرشيد. (طالع التفاصيل)

المفاجأة الكبرى كانت شهادة الرشيد ضد الهريفي، مطالبًا إياه بالتوقف عن انتقاد النصر، ودعمه بدلًا من إبداء الآراء ضده. (طالع التفاصيل)

وأعلن بعدها الهريفي اعتزال كل ما يتعلق بالعالمي نهائيًا سواء من الناحية التشجيعية أو التحليلية. (طالع التفاصيل)

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