مدافع الهلال انتقده الكثيرون بعد تصرفه خلال مواجهة النصر الآسيوية

طالب الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، باستبعاد علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، من المشاركة مع منتخب بلاده الوطني، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك في مصلحة الأخضر.

ماذا فعل البليهي ليطالب الصرامي باستبعاده؟

أول أمس الثلاثاء، حقق الزعيم الفوز أمام النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ليتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

عقب المباراة، دخل البليهي في مشادة كلامية، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي مع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، وحسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للعالمي.

بتدخل الحاضرين في الملعب، تم فض الاشتباكات، ليقوم بعدها البليهي بغرس علم أزرق في وسط الملعب، في إشارة إلى احتلاله ملعب العالمي "مرسول بارك"، وهو ما اعتبره البعض تصرفًا غير أخلاقيًا.

"ابعدوا البليهي عن المنتخب"

الصرامي استشهد بأحداث مواجهة الاتحاد والهلال، التي سبقت لقاء المنتخب السعودي أمام نظيره الألماني، في كأس العالم كوريا واليابان 2002.

هذه المباراة وقعت بها اشتباكات بين اللاعبين، ويرى الصرامي أن هذا أثر على أجواء معسكر الأخضر بعدها، فتسبب في الهزيمة الأثقل للعرب بثمانية أهداف نظيفة.

وكتب الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إبعاد البليهي من صفوف الأخضر المتصدر لمجموعته بالعلامة الكاملة بعد تصرفه الغير مناسب في لقاء النصر الهلال سيكون قراراً حكيماً و يصب في مصلحة المنتخب، فصفوف الأخضر معظمها من النصر والهلال".

وأضاف: "لنتذكر بأن أحداث لقاء الاتحاد و الهلال تسببت في هزيمة المنتخب بالثمانية من المانيا".

#هات_إذنك

إبعاد البليهي من صفوف الأخضر المتصدر لمجموعته بالعلامة الكاملة بعد تصرفه الغير مناسب في لقاء #النصر_الهلال سيكون قراراً حكيماً و يصب في مصلحة المنتخب

فصفوف الأخضر معظمها من النصر والهلال

لنتذكر بأن

أحداث لقاء الاتحاد و الهلال تسببت في هزيمة المنتخب بالثمانية من المانيا pic.twitter.com/zZ7R5h5Hg7 — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) October 21, 2021

ما هو وضع السعودية في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022؟

الأخضر حقق العلامة الكاملة في أول أربع مباريات خاضها في التصفيات، ليحصد 12 نقطة، ويتصدر المجموعة الثانية، يليه المنتخب الأسترالي (9 نقاط)، ثم عمان (6 نقاط)، فاليابان (6 نقاط)، ثم الصين (3 نقاط)، وأخيرًا فيتنام (0 نقطة).

البداية كانت بالفوز أمام فيتنام بنتيجة 3-1، ثم عمان 1-0، فاليابان 1-0، وأخيرًا الصين 3-2.

ومن المقرر أن يستأنف الأخضر مشوار التصفيات بمواجهتي أستراليا وفيتنام في 11 و16 من نوفمبر المقبل.

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