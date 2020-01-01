عضو شرف النصر يعرض التكفل بعلاج عبد الله عطيف

قائد وسط الزعيم موسمه انتهى بسبب الإصابة

ظهر عشق الجميع جليًا لعبد الله عطيف؛ قائد وسط الهلال السعودي، بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليس فقط من جمهور ناديه، بل من جمهور الأندية المنافسة ومسؤوليهم كذلك.

اللاعب أجرى اليوم الثلاثاء، عملية المنظار، والتي أظهر معاناته من قطع في الرباط الصليبي، لم يظهر خلال إجرائه الأشعة خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

بهذه الإصابة تأكد نهاية موسم صاحب الـ27 عامًا مع الزعيم، إذ يغيب لمدة ستة أشهر، يخوض خلالها برنامج علاجي وتأهيلي.

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وفي مبادرة رائعة من عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، عرض التكفل بعلاج عطيف في أي مكان من اختياره.

بغلف كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف لا بأس للاعب الخلوق عبد الله عطيف.. ونقول كما قال قدر الله وما شاء فعل.. ويرجع للملاعب سالم غانم".

وأضاف: "أعلن تكفلي بعلاج اللاعب في المكان الذي يختاره .. إن رغب في ذلك، فالرياضة تنافس شريف داخل الملعب، ومحبة وأخوة وأبناء وطن واحد خارجه".

ألف لابأس للاعب الخلوق عبدالله عطيف.. ونقول كما قال قدر الله وماشاء فعل.. ويرجع للملاعب سالم غانم.🌹🌹🇸🇦🇸🇦

واعلن تكفلي بعلاج اللاعب في المكان الذي يختاره .. إن رغب في ذلك.

الرياضه تنافس شريف داخل الملعب.

ومحبه واخوة وابناء وطن واحد خارجه. pic.twitter.com/1yh5fl5jWE — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) March 3, 2020

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض بها لاعب وسط الأزرق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مسيرته في الملاعب، إذ كانت المرة الأولى في عام 2015 خلال مواجهة التعاون.