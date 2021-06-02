المقارنة بين مهاجم النصر والهلال تثير الجدل

اتفق الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي مع الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، حول رفض مقارنته بالمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر.

الأسد الفرنسي يرى أنه الأكثر خبرة من المهاجم المغربي ومن السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، رافضًا مقارنته بهما. (طالع التفاصيل)

تصريح جوميس، علق عليه الحارثي، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا مقارنة بين قوميز وحمدالله، قوميز حقق مع الهلال لقبين دوري وكأس ملك وسوبر ودوري أبطال آسيا، وحقق على المستوى الشخصي أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، وهداف دوري أبطال آسيا، وهداف الدوري السعودي".

وأضاف: "كل ذلك تحقق خلال سنتين وقوميز بعمر 36 عاماً، قوميز عالمي ولا يمكن مقارنته بالمغربي!!".

لا مقارنة بين قوميز وحمدالله#قوميز حقق مع الهلال لقبين دوري وكأس ملك وسوبر ودوري أبطال آسيا

وحقق على المستوى الشخصي

أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا

وهداف دوري أبطال آسيا

وهداف الدوري السعودي

كل ذلك تحقق خلال سنتين وقوميز بعمر 36 عاماً

قوميز عالمي ولا يمكن مقارنته بالمغربي!! https://t.co/AdVLAHkQJk — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) June 1, 2021

الفرنسي حصد لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المنقضي، لأول مرة منذ انضمامه للزعيم في عام 2018، برصيد 24 هدفًا، فيما جاء المغربي في مركز متأخر برصيد 11 هدفًا فقط.

وكان حمد الله قد احتكر لقب الهداف على مدار الموسمين الماضيين، إذ أنه حصل عليه في الموسم الأول بـ35 هدفًا، منحوه لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي في موسم واحد، وفي الموسم الثاني حصل على الجائزة برصيد 29 هدفًا.

أما ألقاب المهاجم المغربي مع العالمي فحصد لقب الدوري المحلي 2019، وكأس السوبر 2020 و2021.

وعانى حمد الله بالموسم المنقضي من تراجع كبير في مستواه، على إثر دخوله في أكثر مشكلة بالفريق، داخل الملعب وخارجه، بجانب تعرضه للإصابات.