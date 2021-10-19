إعلامي يدعو جمهور الهلال وللنصر للسخرية من الآخر قبل لقاء القرن

يرفض سامي القرشي؛ الإعلامي الرياضي بقناة "دبي الرياضية" وصحيفة "الرياضية" السعودية، نغمة الروح الرياضية قبل مواجهة الهلال والنصر، مطالبًا الجماهير بالتلاسن والسخرية من الفريق الآخر.

أقل من ساعتين تفصلنا عن لقاء القرن بين الزعيم والعالمي، على ملعب مرسول بارك، ضمن دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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هذه المباراة هي الأولى من نوعها بين الفريقين، إذ لم يسبق أن تقابلا في مباراة خارجية سوى في بطولة النخبة العربية للأندية.

وكتب القرشي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترا اللي ما يهايط الان ليس له حق الهياط بعد المباراة، هايطوا يا شباب احلى، ترا سالفة بسوي نفسي احترم المنافس وعقلاني تجي على راسك وتندم بعدين، ما عليه احترمه بس هايط عليه".

وأضاف: "اتذكر يوم نلعب مع الاتحاد في اسيا، ضبطت علاقتي مع اصحابي الاتحاديين المقربين، فريقكم قوي وياخي الوانكم تفتح النفس وتستاهلون والله واحنا مدينه وحده وما بيننا خاسر، وبعد ما خلصت المباراة ندمت على كل اللي قلته ما قدرت امسك نفسي وطلعت نذل، نصيحتي للنصراويين والهلاليين".

ترا اللي ما يهايط الان ليس له حق الهياط بعد المباراة

هايطوا يا شباب احلى

ترا سالفة بسوي نفسي احترم المنافس وعقلاني تجي على راسك وتندم بعدين



ما عليه احترمه بس هايط عليه — سامي القرشي (@samialqorashi) October 19, 2021

يذكر أن الفائز في لقاء الليلة سيواجه الفائز من مواجهة أولسان هيونداي وبوهانج ستيلرز الكوريين الجنوبيين، في النهائي المقرر إقامته في 23 من نوفمبر المقبل.

النصر يبحث عن لقبه القاري الأول في تاريخه، إذ أنه وصل النسخة الماضية إلى نصف النهائي، لكنه تلقى الهزيمة أمام برسبوليس الإيراني، ولم يفلح.

أما الهلال فسبق له تحقيق لقب دوري الأبطال بمسماه الحديث مرة واحدة في عام 2019، بينما حقق لقبين بالمسمى القديم للبطولة.

العالمي وصل لنصف النهائي، بعدما تغلب على الوحدة الإماراتي بخماسية مقابل هدف وحيد، في ربع النهائي، بينما جاء صعود الزعيم بالفوز أمام برسبوليس بثلاثية نظيفة.