صحيفة برتغالية: عرض هائل من نادٍ سعودي لضم دييجو كوستا، وتلك هي تفاصيله

من هو هذا النادي وكم تبلغ قيمة العرض؟

كشفت صحيفة ريكورد البرتغالية النقاب عن عرض هائل تلقاه دييجو كوستا الذي فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد مؤخرًا من الدوري السعودي.

الصحيفة ذائعة الصيت في أوروبا أكدت أن الهلال السعودي وضع كوستا صاحب الـ32 عامًا على رأس قائمة أهدافه لدعم هجومه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري، خاصة مع معاناته للحصول على توقيع الجناح البرازيلي أليكس تيشيرا.

وكشفت الصحيفة أن عرض الهلال يتضمن توقيع كوستا على عقد يمتد لعامين ونصف مقابل حصوله على 17 مليون يورو.

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المهاجم الإسباني صاحب الأصول البرازيلية كان قد طلب فسخ عقده مع ناديه الإسباني لأسباب شخصية، وقد فُسخ العقد بالفعل خلال الأسبوع الماضي، وبات حرًا حاليًا في التوقيع لأي فريق جديد.