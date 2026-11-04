سيستفيد منها الهلال ويتضرر النصر!.. الكشف عن "فكرة مثيرة" لديربي الرياض المرتقب

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مفاجأة جديدة محتملة..

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كشف الصحفي الرياضي صالح الطريقي عن مفاجأة كبيرة؛ بخصوص ديربي الرياض المنتظر بين النصر والهلال، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

الهلال سيحل ضيفًا على النصر، في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث سيتحدد الموعد النهائي بعد إعادة جدولة المسابقة بالكامل، عقب تأجيل بطولة كأس أمم آسيا 2027.

الاتحاد القاري للعبة أعلن تأجيل بطولة كأس أمم آسيا، التي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية من 7 يناير إلى 5 فبراير القادمين؛ لتقام في الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، بعد العرض على "فيفا" لاعتماده.

* فكرة مثيرة للجدل

وفي هذا السياق.. أشار الطريقي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إلى طرح فكرة إقامة ديربي الهلال والنصر في الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري روشن، على ملعب "أرامكو" الجديد في الخبر، بدلًا من "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

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بمعنى.. هناك فكرة لأن يكون افتتاح ملعب "أرامكو"، بإقامة ديربي الهلال والنصر عليه؛ خاصة بعد تأجيل بطولة كأس أمم آسيا إلى نهاية 2027، بدلًا من موعدها الأصلي في مطلع العام نفسه.

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ومن المعروف أن ملعب "الأول بارك"، هو الذي يستضيف مباريات النصر البيتية أساسًا؛ ولذا طرح الطريقي سؤالًا مهمًا، بالقول: "ماذا عن ديربي الدور الثاني.. هل سيستفيد الهلال بخوض المباراة على ملعبه (المملكة أرينا) فيما يخسر العالمي هذه الميزة؟!".

وشدد الطريقي على أن العدل يفرض على الرابطة السعودية، أن تنقل مباراتي الديربي بين الهلال والنصر، في دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى ملعب "أرامكو" في الخبر، أو إلى أي استاد محايد؛ حتى لا يتضرر فريق ما على حساب الآخر، خاصة إذا لعب الزعيم لقاء الدوري الثاني في "المملكة أرينا".

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ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 30 نقطة من 11 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن النصر، صاحب "المركز الثالث" حاليًا.