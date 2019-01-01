تقارير: المصارعة تنقل ديربي الهلال والنصر من محيط الرعب

الاتحاد السعودي قد يتخذ قرارًا بنقل ديربي الرياض

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تشهد الساعات المقبلة، قرارًا حاسمًا، بشأن مباراة ديربي الرياض، والتي ستجمع بين الهلال والنصر، يوم 25 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020 يوم الخميس 22 أغسطس الجاري.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، استقرت على نقل كلاسيكو الرياض من ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".

يأتي قرار نقل المباراة بسبب احتضان ملعب محيط الرعب الخاص بنادي الهلال للنسخة الجديدة من مهرجان المصارعة المحترفة "WWE".

واستقرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، على نقل كلاسيكو الرياض من ملعب محيط العرب إلى ستاد الأمير فيصل بن فهد.

ويبحث نادي النصر عن الدفاع على اللقب الذي حصل عليه الموسم الماضي بعد صراع مع غريمه الهلال.