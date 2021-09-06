"هل الهلال والنصر لا يعرفان الفوز إلا بالهياط؟!"

الزعيم والعالمي يستعدان لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا

انتقد الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية طريقة تعامل الإعلاميين مع مباراتي الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا، معربًا عن استيائه من التقليل من الخصوم.

كل يقلل من خصم الآخر:

الزعيم من المقرر أن يلتقي بالاستقلال الإيراني، والعالمي بتراكتور الإيراني، في 14 من سبتمبر الجاري، ضمن دور الـ16 من البطولة الآسيوية.

لكن هناك شائعات كثيرة يتم تصديرها من بعض الإعلاميين حول غياب أهم لاعبي كلا الفريقين عن تلك المباراتين، وأنباء أخرى عن انسحاب الاستقلال، في محاولة للتقليل من عزيمة الفريق الآخر.

وعلى الجانب الآخر، هناك فئة تقلل من خصم الفريق الآخر، والتمجيد في خصم فريقها، مما خلق حالة غريبة في الوسط الرياضي السعودي.

"الفوز لا يأتي إلا بالهياط"

هذه الحالة لم تعجب أبو هداية، الذي خرج منتقدًا إعلام قطبي الرياض وطريقتهم في التعامل مع المباريات القارية.

وكتب أبو هداية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إعلام الهلال يضرب ويقلل من تراكتور الإيراني .. إعلام النصر يضرب ويقلل من الاستقلال الإيراني .. وش السالفة ؟!".

وأضاف: "فرقكم ماتعرف تفوز الا بعد عمليات البربغندا والهياط هذا !!".

💠 إعلام الهلال يضرب ويقلل من تراكتور الإيراني ..

💠 إعلام النصر يضرب ويقلل من الاستقلال الإيراني ..

💥 وش السالفة ؟!

فرقكم ماتعرف تفوز الا بعد عمليات البربغندا والهياط هذا ‼️ — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) September 6, 2021

كيف وصل الهلال والنصر لدور الـ16؟

النسخة الحالية من دوري الأبطال أقيم دور المجموعات بها بنظام البطولة المجمعة، واستضاف الهلال والنصر مباريات المجموعة الأولى والرابعة، على أن يصعد أول كل مجموعة وأفضل ثلاثة من أصحاب المركز الثاني.

العالمي تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن السد القطري، الذي حل وصيفًا وودع المنافسات.

أما الزعيم فصعد بصعوبة كأفضل ثاني عن المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاستقلال الطاجيكي صاحب الصدارة.

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