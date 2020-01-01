ما هي الفوارق بين خورخي جيسوس وروي فيتوريا؟

لاعب بنفيكا السابق يتحدث عن الفارق بين الثنائي

أوضح البرازيلي جوناس أوليفيرا؛ لاعب بنفيكا البرتغالي السابق، الفوارق بين الثنائي البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني الحالي لفلامنجو البرازيلي والسابق للهلال السعودي، وروي فيتوريا؛ المدير الفني الحالي للنصر السعودي.

اللاعب البرازيلي كان قد تدرب تحت قيادة الثنائي، خلال فترة عملهما ببنفيكا، إذ قاده جيسوس في الفترة من 2009 وحتى 2015، أما فيتوريا فترأس القيادة الفنية له في الفترة من 2015 وحتى 2019.

وقال جوناس، خلال تصريحاته لصحيفة "ojogo" البرتغالية: "لا يمكنني أن أنسى طريقة عمل جيسوس من الناحية الفنية والإدارية، تعلمت منه الكثير، خاصةً في النواحي الدفاعية، كانت نظرتي أوسع في الملعب تحت قيادته، وانظروا ماذا يفعل مع فلامنجو البرازيلي حاليًا".

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وأضاف: "أما روي فيتوريا فلا يمكنني أن أنسى طريقة إدارته للمباريات، وطريقته في التعامل باحتراف مع اللاعبين".

يذكر أن فيتوريا وجيسوس يتنافسان حاليًا على جائزة أفضل مدرب برتغالي رفقة جوزيه مورينيو وعدد من المدربين، في استفتاء صحيفة "أبولا" البرتغالية. (طالع التفاصيل)

وكان جيسوس قد قاد زعيم سيا من يناير 2018 وحتى يناير 2019، وحقق معه لقب الدوري المحلي ولقب السوبر السعودي.

أما فيتوريا فأعاد العالمي منصة التتويج بالدوري السعودي الموسم الماضي، ويتنافس حاليًا مع الهلال على لقب الموسم الجاري، إذ يحتل الوصافة.