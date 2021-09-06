الأسد الفرنسي يلتقي بأسطورة النصر

التقى الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، اليوم الإثنين، بماجد عبد الله؛ نجم نادي النصر الأسبق وأحد أساطير الكرة السعودية، معربًا عن سعادته بالتعرف على أساطير المملكة.

مقابلة الفرنسي مع ماجد تمت برعاية سامي الجابر؛ نجم الزعيم الأسبق وأحد أساطير السعودية، الذي دائمًا ما تتم مقارنته بعبد الله.

اقرأ أيضًا | جوميس وحمدالله.. من صاحب عدد الأهداف الأكثر في الدوري السعودي؟

المقارنات والخلافات على الجابر وعبد الله مشتعلة في وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية، لكن على أرض الواقع تربط الثنائي علاقة وطيدة، ظهرت في أكثر من مناسبة.

وكتب جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا سامي الجابر على تعريفي بماجد عبد الله، من دواعي سروري أن أتقابل مع الأساطير الذين كتبوا تاريخ الكرة السعودية".

وأضاف موجهًا حديثه لجابر: "الحياة طريق وأنت أخذته قبلي، لذلك فإن نصيحتك لا تقدر بثمن عندي، وممتن جدًا للاستفادة منها".

Thank you Sami for introducing me to Majed.

It was a real pleasure to interact with Legends who have made the history of KSA football.

Life’s a road and you took it before me.

Your advice’s therefore invaluable to me and I’m very grateful that I was able to benefit from it.

🇸🇦🤲🏿 pic.twitter.com/BtNGQocxHb — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) September 6, 2021

يذكر أن جوميس – هداف الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شارك مع الزعيم في الموسم الحالي في ثلاث مباريات، لم يسجل بها أي هدف.

وينتهي عقد الفرنسي مع الأزرق بنهاية الموسم الجاري، لكن تشير التقارير إلى أنه الموسم الأخير له بقميص الهلال.

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر .. اشترك الآن!