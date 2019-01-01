النصر يُعلن توزيع تذاكر ديربي الرياض أمام الهلال مجانًا على جماهيره

يحل النصر اليوم ضيفًا على الهلال في ثامن جولات الدوري السعودي على ملعب جامعة الملك سعود

يحل النصر ضيفًا على الهلال في استاد جامعة الملك سعود مساء اليوم في ديربي الرياض ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وطرأت مشكلة في بيع تذاكر المباراة يوم أمس، إذ اشترى جمهور الهلال التذاكر المخصصة لجماهير النصر والبالغة نسبتها 30% من عدد التذاكر.

هيئة الرياضة العامة السعودية وشركة صلة تصرفا فورًا، إذ أعلنت صلة إلغاء التذاكر المخصصة للنصر والتي بيعت لجمهور الهلال ومنحها من جديد لحامل لقب الدوري السعودي وتعويض الهلاليين ماليًا.

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وفيما كان من المتوقع أن تُطرح التذاكر للبيع خلال الساعة القادمة لجمهور النصر، أعلن صفوان السويكت رئيس النادي أن التذاكر لن تباع بل ستوزع مجانًا عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية اليوم في متجر النادي.

وقال السويكت في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "أشكر جمهور الشمس الاستثنائي على الدعم اللامحدود للكيان، وتقديرًا لوقفتهم الصادقة ستوزع التذاكر المستردة من شركة صلة مجانًا في متجر النادي عند الساعة الثانية ظهرًا، فالنا الانتصار والتوفيق والبطولات بإذن الله تعالى".