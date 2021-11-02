طالب الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، جمهور النصر السعودي بعدم الانسياق وراء محاولات جمهور الهلال بإشعال الأزمات أكثر في العالمي، مؤكدًا أنهم يحاولون انتهاز الموقف لصالحهم.

الأجواء في النصر مشتعلة ما بين الهريفي وأزمة تاليسكا وعسيري:

من أزمة إلى أخرى يدخل العالمي منذ أن ودع منافسات دوري أبطال آسيا، بالهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، في نصف النهائي، في 19 من أكتوبر الجاري.

فقد كانت الأزمة الأولى فنية، إذ خسر الفريق خمس نقاط في آخر مباريات بالهزيمة أمام الاتفاق ثم التعادل أمام الفيحاء، في الجولتين التاسعة والعاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ثم حلت أزمة عبد الفتاح عسيري والبرازيلي أندرسون تاليسكا، إذ اتهم الأول المدربين بمجاملة اللاعب الأجنبي على حساب المحلي، ليخرج الثاني، مطالبًا إياه ببذل مزيد من الجهد كي يشارك. (طالع التفاصيل)

وأخيرًا كانت أزمة الأمس، التي تبادل بها الإعلامي عبد العزيز المريسل الاتهامات مع فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، وطلال الرشيد. (طالع التفاصيل)

"مثاليات الهلاليين مصنوعة عند خياط"

أزمات العالمي الحالية دفعت جمهور الهلال للشماتة في جارهم، خاصةً وأن بعض إعلاميي النصر قبلها كانوا يرددون أنباء عن رغبة سالم الدوسري؛ جناح أيسر الزعيم، في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

لكن هناك البعض تعاطف مع الهريفي في أزمته، بعدما أعلن اعتزاله تشجيع العالمي والابتعاد عن الساحة الرياضية (طالع التفاصيل)، وكل ذلك حذر منه أبو هداية جمهور النصر.

وكتب أبو هداية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " لا أحد مستفيد مما حدث سوى المساحات الزرقاء وعناوينها تجاه إشعال أزمة وتصعيدها لمجرد الانتهازية ومحاولات تذاكي تدعو للشفقة وكأن إستقرار النصر يهمهم".

وأضاف: " أتمنى أن لاتنطلي هالأمور وتمرر عليكم فالمثاليات لديهم مصنوعة عند خياط ولها مقاسات حسب الطلب!!، إضحك معهم وعليهم".

💠 لا أحد مستفيد مما حدث سوى المساحات الزرقاء وعناوينها تجاه إشعال أزمة وتصعيدها لمجرد الانتهازية ومحاولات تذاكي تدعو للشفقة وكأن إستقرار النصر يهمهم .. أتمنى أن لاتنطلي هالأمور وتمرر عليكم فالمثاليات لديهم مصنوعة عند خياط ولها مقاسات حسب الطلب‼️#إضحك_معهم_وعليهم — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) November 2, 2021

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