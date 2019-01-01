ظهور سعودي وقطري بالتشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال آسيا

تعرف على التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال آسيا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن التشكيل المثالي لدور الربع نهائي، ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث شهد ظهور لاعبين من ناديي الهلال والنصر السعوديان، وإيضًا السد القطري.

الهلال صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي فريق نادي الاتحاد، ليواجه السد القطري الذي تفوق على النصر السعودي.

وشهد التشكيل تواجد لاعبان من الهلال السعودي، وهما سيباستيان جيوفينكو، وسالم الدوسري، بينما تواجد من السد القطري خوخي بوعلام، ونام تاي هيي وأكرم عفيف، ومن النصر عبد الرزاق حمد الله.

Your Team of the Week from the 2nd leg of the #ACL2019 quarter-finals!!



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وضم التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: يان يوتلينغ (شنغهاي).

الدفاع: كوكي ماتشيدا (كاشيما)، خوخي بوعلام (السد)، بارك جيسو (جوانجزو)، زهانغ لينبينغ (كاشيما).

خط الوسط: سالم الدوسري (الهلال)، سيباستيان جيوفينكو (الهلال)، نام تاي هي (السد)، أكرم عفيف (السد).

الهجوم: شينزوه كورهوجي (أوراوا)، عبدالرزاق حمدالله (النصر).

سالم الدوسري أفضل لاعب في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ويواجه الهلال نظيره السد، في المقابل يلعب جوانجز الصيني أمام أورادوا ريد الياباني، في دور النصف النهائي، ليتم تحديد طرفي المباراة النهائية.