خاص | اتحاد الكرة يُحدد موعدين لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

موعد منهما قد يؤجل ديربي الرياض في الدوري السعودي

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن اتحاد كرة القدم السعودي حدد يومي 26 و28 نوفمبر الجاري موعدين للعب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع الهلال والنصر، وقد ترك للجهات المسؤولة حرية اختيار أحدهما.

الهلال كان قد تأهل لنهائي كأس ملك السعودية بعد تخطيه أبها بهدفين دون رد فيما حسم النصر مواجهة نصف النهائي الآخر أمام الأهلي لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

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مصادر جول الخاصة أوضحت أن اعتماد إقامة المباراة النهائية يوم 26 نوفمبر الجاري سيؤدي إلى تأجيل مباراة الفريقين في الجولة الخامسة من الدوري السعودي والمقررة يوم 23 نوفمبر إلى موعد آخر.

مباراة ديربي الرياض في الدوري السعودي ستبقى في موعدها المحدد سابقًا حال تم الاستقرار على إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 28 نوفمبر الجاري.