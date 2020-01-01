الحكام الأجانب .. الهلال يهزم النصر في معركة "الدهاء" خارج الملعب

النصر تقدم بطلب استقدام حكام أجانب لديربي الرياض

لم تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال و النصر في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد، لكن إدارة الزعيم بقيادة فهد بن نافل سجلت لنفسها انتصارًا ثمينًا بالفعل في المعركة خارج الملعب.

اللقاء الذي سيُقام يوم الـ23 من نوفمبر الجاري سيُدار بحكام سعوديين إلا لو طلب أحد الناديين استقدام حكام أجانب في الموعد المحدد، والذي يمتد حتى قبل موعد اللقاء بأسبوعين.

ولم يتقدم الهلال لطلب حكام أجانب للمباراة وقيل أن إدارته تنتظر تأكيد موعد الديربي وخوفًا من تأجيله حال أقر الاتحاد السعودي لعب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع الفريقين يوم 26 نوفمبر الجاري.

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وبعد انتظار حتى اللحظات الأخيرة، تقدم النصر بطلب استقدام حكام أجانب لإدارة اللقاء الذي سيُلعب على استاد الملك فهد الدولي، على أن يتحمل هو تكاليفهم، علمًا أن الاتحاد السعودي يمنح كل نادٍ فرصة طلب حكام أجانب لسبعة من مبارياته فقط في الدوري السعودي.

ما أراه أن الهلال أراد "توريط" النصر في طلب الحكام الأجانب لديربي الرياض، حتى يتحمل تكاليف استقدامهم والأهم يُخصموا من "حصته" من الحكام الأجانب هذا الموسم في الدوري السعودي، وقد نجحت إدارة فهد بن نافل في هذا الأمر تمامًا.

كيف هذا؟ الهلال كان يعلم أن النصر لن يخوض اللقاء بحكام سعوديين بعدما حدث في مبارياته الأخيرة خاصة تلك التي أدارها الحكم شكري الحنفوش أمام الشباب واتخذ خلالها عدة قرارات أثارت جدلًا واسعًا وكذلك غضب النصراويين على جميع الأصعدة والمستويات.

الإعلام والجمهور والمسؤولون النصراويون شنوا حملة كبيرة عبر الإعلام والسوشيال ميديا على الحكام السعوديين، وقد أكد رئيس النادي صفوان السويكت نيته التقدم بطلب استقدام حكام أجانب لجميع مباريات الفريق في الدوري السعودي.

هنا فضلت إدارة الهلال الصبر حتى اللحظات الأخيرة وعدم التقدم بطلب جلب حكام أجانب للمباراة، لثقتها التامة في أن إدارة النصر ستتقدم هي بهذا الطلب ... وهذا ما حدث بالفعل.