الفارق بين الهلال والنصر؟ "منجز ومحروم"

لقطة سالم الدوسري تدفع إعلامي للسخرية من وضع النصر

علق الإعلامي سلطان الحارثي على لقطة سالم الدوسري؛ لاعب الهلال السعودي، خلال احتفال فريقه بتحقيق لقب الدوري المحلي، ساخرًا من وضع النصر وقت تتويجه بطلًا لكأس السوبر في بداية الموسم الجاري.

العالمي كان قد توج بطلًا للسوبر في أواخر يناير الماضي، بعدما تغلب على الزعيم لثلاثية نظيفة، سجلها بيتروس ماتيوس، عبد الرزاق حمد الله وسامي النجعي.

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فيما احتفل الزعيم بالأمس بتتويجه بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ17 في تاريخه، إذ حسم اللقب قبل النهاية بجولة واحدة.

وظهر الدوسري خلال ليلة التتويج وهو يجلس أرضًا، بعد موسم طويل، وعلامات التعب تبدو عليه، وهي اللقطة التي علق عليها الحارثي.

الحارثي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محقق لقب الدوري بعد تعب وجهد وموسم طويل وشاق وجالس يناظر جواله وكأنه ماحقق شيء، الهلال ولاعبيه وجمهوره اعتادوا الفرح حتى أصبح تحقيق أي منجز لديهم أمر عادي".

وأضاف: "أعرف لكم فريق حققوا بطولة السوبر من مباراة واحدة وصارت ضجة ليس لها أول ولا آخر، وهنا الفرق بين النادي المنجز والمحروم".

محقق لقب الدوري بعد تعب وجهد وموسم طويل وشاق وجالس يناظر جواله وكأنه ماحقق شيء#الهلال ولاعبيه وجمهوره اعتادوا الفرح حتى أصبح تحقيق أي منجز لديهم أمر عادي

•أعرف لكم فريق حققوا بطولة"السوبر" من مباراة واحدة وصارت ضجة ليس لها أول ولا آخر

وهنا الفرق بين النادي "المنجز" و "المحروم" pic.twitter.com/9rcOcBLOF4 — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) May 31, 2021

يذكر أن النصر اختتم الموسم في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ليخسر فرص تأهله للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا إلا في حالة واحدة وهي تتويجه بلقب النسخة الجارية.

أما الأزرق فحصد اللقب بجمع 61 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن الشباب؛ محتل الوصافة، وخمس نقاط عن الاتحاد؛ صاحب المركز الثالث.