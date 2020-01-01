لوشيسكو: أثق في لاعبي الهلال والعودة ستكون قوية

مدرب الزعيم يتحدث في مؤتمر افتراضي

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه اعتاد على ضغط المباريات، مشددًا على قدرته على المنافسة على أكثر من بطولة دون تأثر.

الزعيم يستهل مشواره في عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء الكلاسيكو أمام النصر في الخامس من أغسطس الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ23.

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وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده له المركز الإعلامي للهلال، عبر "يوتيوب": "نخوض تدريباتنا بدافع كبير وعزيمة قوية والجميع جاهز على الصعيدين البدني والذهني، أما عن ضغط المباريات فنحن معتادون على اللعب في مثل هذه الظروف، ووضع الفريق لن يتغير كثيرًا، فقط واجهنا ضغط المباريات في المرحلة السابقة من الموسم ونعرف كيف نتعامل معها".

وأضاف: "نبدأ المرحلة الثانية من الموسم ونحن أبطال آسيا وفي صدارة ترتيب الدوري المحلي بفارق ست نقاط وواصلون لنصف نهائي كأس الملك، وهذا يعطينا ثقة وعزيمة لمواصلة هذا التميز، وينبغى علينا أن نخوض المباريات بقوة لتحقيق اللقب المحلي".

بسؤاله عن أن فوز الزعيم في كلاسيكو العالمي، يعني حسمه اللقب لصالحه، أجاب: "البطولة لن تنتهي بعد هذه المباراة، جميع المباريات المتبقية في الدوري تحمل ذات الأهمية".

وعن مدى تأثير التوقف على فريقه، وأوضح: "نبدأ المنافسات بنفس المستوى مع بقية فرق الدوري، فالجميع توقف عن اللعب لمدة تقارب الأربعة أشهر، والآن نحن ننتظر عودة المنافسات بكل حماس، وواثق من لاعبي فريقي، وأتوقع بداية قوية للدوري".

وبشأن جاهزية البيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الفريق، الذي تعافى مؤخرًا من الإصابة بكورونا: "يحتاج كاريلو جرعات تدريبية أكثر للوصول للجاهزية التامة، وقرار مشاركته من عدمها سيتحدد في وقت لاحق".

واختتم معلقًا على قدرة فريقه على المنافسة في أكثر من بطولة محلية وقارية: "أعرف تاريخ الهلال جيدًا، وهو قادر على الجمع بين أكثر من بطولة في الموسم".

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بينما يأتي العالمي في الوصافة برصيد 45 نقطة.