نجم النصر الأسبق يتهكم على الهلال: الحكم شماعتكم

الزعيم تعادل الليلة أمام الفيصلي

تهكم فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، على تراجع الهلال السعودي خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه يجعل الأخطاء التحكيمية شماعة لنزيف النقاط الذي يمر به.

الزعيم تعادل اليوم الإثنين، بصعوبة أمام الفيصلي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويعد هذا التعادل هو الخامس للأزرق في آخر ست مباريات له، إذ لم يحقق الفوز سوى في مباراة الجولة الـ14 أمام التعاون بهدفين نظيفين.

الهريفي كتب، عقب مباراة الليلة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهلال اخر 9 مباريات تعثر في 7 وفاز في مباراتين، لذلك هم في كل مباراه يتعثرون يجعلون الحكم شماعه لهم، والحقيقة انت مستواك في هبوط، ولولا انك أفضل السيئين وتزداد قوة، والله ما تتصدر، لذلك تجد اعلامهم يصيح ذات اليمين مره وذات الشمال مره فقط لكي لا ينتقدوا مستوى فريقهم، دليلي رزفان".

وأضاف: "خامس تعادل للهلال في آخر 6 مباريات، خسر 10 نقاط من 18 نقطة، وأنا اقول ليش رزفان يكثر من احتكاكاته بالحكام ..!!؟".

الهلال اخر ٩ مباريات

تعثر في ٧ وفاز في مباراتين



لذلك هم في كل مباراه

يتعثرون يجعلون الحكم شماعه لهم



والحقيقة انت مستواك في هبوط

ولولا انك أفضل السيئين وتزداد قوة

والله ما تتصدر



لذلك تجد اعلامهم يصيح

ذات اليمين مره وذات الشمال مره فقط

لكي لا ينتقدوا مستوى فريقهم

دليلي رزفان — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) January 25, 2021

يذكر أن الزعيم يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الشباب والأهلي، صاحبي المركز الثاني والثالث، فيما يأتي النصر في المركز السادس برصيد 21 نقطة.