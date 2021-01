سون يُفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2020 وعربي واحد في الـ10 الأوائل

تُوج الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2020 المقدمة من قناة فوكس سبورت آسيا وصحيفة تيتان سبورت، وقد خلت قائمة الـ5 الأوائل من اللاعبين العرب فيما حل النجم القطري أكرم عفيف في المركز السادس.

ويُطلق على تلك الجائزة لقب "الكرة الذهبية الآسيوية" ويُرشح لها اللاعبون الآسيويون في جميع أنحاء العالم بجانب اللاعبين الأجانب الناشطين في الملاعب الآسيوية، وقد تضمنت قائمة المرشحين العديد من اللاعبين العرب مثل سالم الدوسري وعمر السومة وأحمد الظفيري وعبد الرزاق حمدالله.

وتُمنح الجائزة للاعب الذي يجمع أكبر عدد من أصوات الصحفيين المشاركين، إذ يُشارك في التصويت 51 صحفيًا، منهم 37 صحفيًا من مختلف دول آسيا، بجانب 14 صحفيًا أجنبيًا يتم توجيه الدعوة لهم سنويًا للمشاركة.

قناة فوكس سبورت آسيا أعلنت فوز سون للعام الرابع على التوالي بجمعه 35% من الأصوات وتحديدًا 286 نقطة، متفوقًا على الإيراني ساردار آزمون الذي لم يجمع سوى 89 نقطة.

The votes have been tallied... and @SpursOfficial 's Son Heung-min has - once again - won the Best Footballer in Asia award!



The 🇰🇷 Korea Republic international has now won the prize for four consecutive years, his vote count of 35% in 2020 is the biggest winning margin ever. pic.twitter.com/AYulFn46HX