لم يستطع حمدالله تحقيقه مع النصر .. إنجاز تاريخي لجوميس مع الهلال

المهاجم الفرنسي صنع تاريخًا عظيمًا مع الفريق السعودي

تُوج بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال هدافًا للدوري السعودي في موسمه الثالث مع الفريق، وقد استطاع إحراز 24 هدفًا خلال الموسم المنقضي من البطولة ليهزم مطارده إيميليو زيلايا مهاجم ضمك صاحب الـ19 هدفًا.

جوميس ارتدى القميص الأزرق صيف 2018 قادمًا من جلطة سراي مقابل 6 ملايين يورو، وقد كان عند حُسن ظن الإدارة الهلالية به وقاد الفريق للفوز بدوري أبطال آسيا 2019 ولقبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي للموسمين الأخيرين.

ما هو إنجاز جوميس التاريخي مع الهلال الذي لم يستطع حمدالله تحقيقه مع النصر؟

جوميس حقق إنجازًا أدخله تاريخ الهلال من أوسع أبوابه، إذ لم يكتف الفرنسي بأن أصبح أفضل هداف خلال موسم واحد من الدوري السعودي في تاريخ مشاركات الهلال في دوري المحترفين، بل جاء كذلك في المركزين الثاني والثالث!

جوميس تصدر قائمة هدافي الهلال في موسم واحد من دوري المحترفين بإحرازه 27 هدفًا خلال موسم 2019-2020، وحل ثانيًا في تلك القائمة بأهدافه الـ24 خلال موسم 2020-2021، وقد جاء ثالثًا أيضًا في تلك القائمة بأهدافه الـ21 خلال موسم 2018-2019، وقد جاء معه في المركز الثالث بنفس الرصيد المهاجم السعودي ناصر الشمراني عن موسم 2013-2014.

كيف فشل حمدالله في تحقيق إنجاز جوميس مع الهلال؟

حمدالله استطاع أن يُصبح أفضل هداف خلال موسم واحد في تاريخ مشاركات النصر في دوري المحترفين السعودي، وذلك بفضل أهدافه الـ34 خلال موسم 2019-2020، وقد جاء ثانيًا في تلك القائمة بأهدافه الـ29 خلال موسم 2019-2020.

النجم المغربي لم يستطع الوصول للمركز الثالث في تلك القائمة بعدما اكتفى بـ11 هدفًا في موسمه الثالث مع النصر، وقد جاء فيها النجم محمد السهلاوي بأهدافه الـ21 خلال موسم 2014-2015.

كم عدد أهداف جوميس وحمدالله في الدوري السعودي؟

منذ انضمامهما للهلال والنصر صيف 2018، ترك جوميس وحمدالله بصمة كبيرة في الملاعب السعودية، وقد استطاعا أن يُحدثا نقلة نوعية في قوة هجوم قطبي الرياض.

جوميس استطاع إحراز 72 هدفًا مع الهلال في الدوري السعودي، فيما تمكن حمدالله من إحراز 74 هدفًا ليتفوق بفارق هدفين عن الفرنسي، وتُرجح جميع المصادر استمرار النجمين مع العملاقين السعوديين خلال الموسم القادم مما يؤكد أن الصراع مازال مفتوحًا بينهما.

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