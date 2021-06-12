فيديو | "الهلال في ورطة، يُحاولون فسخ عقد جوميس بالتراضي"

المهاجم الفرنسي تُوج هدافًا للدوري السعودي في الموسم الماضي

كشف عبد العزيز المريسل النقاب عن معلومات مثيرة وخطيرة تتعلق بمستقبل المهاجم الفرنسي "بافيتمبي جوميس" وعلاقته بناديه الهلال، وذلك خلال تصريحاته عبر قناة 24 السعودية الرياضية.

جوميس الذي انضم للهلال قادمًا من جلطة سراي صيف 2018 تُوج هدافًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال الموسم الأخير وقد ساهم بقوة في تتويج فريقه باللقب.

ما الذي قاله المريسل حول مستقبل جوميس مع الهلال؟

الإعلامي النصراوي أكد وجود معلومات لديه حول رفض ليوناردو جارديم المدير الفني الجديد للهلال الاعتماد على جوميس كمهاجم أساسي خلال الموسم القادم، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي طلب التخلي عنه والتعاقد مع لاعب جديد لقيادة الهجوم.

وأوضح المريسل أن ذلك الأمر وضع إدارة الهلال في ورطة كبرى، حيث يمتد عقد جوميس حتى صيف 2022 ويتقاضى بموجبه راتبًا كبيرًا، مما يعني أن الخسارة المالية ستكون هائلة في حالة فسخ العقد من جانب واحد، خاصة في ظل صعوبة بيعه أو إعارته لأي نادٍ آخر بسبب ارتفاع راتبه.

وأضاف "لدي معلومة أن جارديم طلب من إدارة الهلال التعاقد مع مهاجم آخر بدلًا من جوميس، الإدارة الهلالية تُحاول إنهاء العقد بالتراضي، وهي في ورطة حاليًا لأن عقد اللاعب ممتد لموسم إضافي وراتبه كبير، وهو ما يجعل فسخ العقد أو انتقال اللاعب لنادٍ آخر بالبيع أو الإعارة صعبًا جدًا، خاصة إن رفض جوميس تخفيض راتبه السنوي".

عبدالعزيز المريسل: إدارة نادي الهلال تحاول إنهاء العقد مع "قوميز" بالتراضي ..

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/0nZ4eT7C8I — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 11, 2021

وأتم المريسل مؤكدًا أن تصريحات فهد بن نافل رئيس الهلال الأخيرة حول بقاء اللاعب لا تنفي معلوماته، وطرح تساؤلًا حول علاقة جوميس بالمدرب جارديم خلال الموسم القادم حال بقي مع الفريق، وإن سيرضى صاحب الـ35 عامًا بالجلوس على مقاعد البدلاء.

ماذا قدم جوميس مع الهلال منذ أن انضم إليه عام 2018؟

لعب جوميس مع الهلال 3 مواسم حظي خلالهم بمسيرة ناجحة للغاية، إذ يُعد الهداف الأول للزعيم في الدوري السعودي خلال المواسم الثلاثة، وقد تُوج في الأخير منهم بلقب هداف الدوري السعودي.

جوميس يحتل حاليًا المراكز الثلاثة الأولى في قائمة أفضل هدافي الهلال في موسم واحد خلال تاريخ الفريق في دوري المحترفين السعودي، إذ سجل 27 هدفًا موسم 2019-2020 و24 هدفًا موسم 2020-2021 و21 هدفًا خلال موسم 2018-2019.

وقد نجح نجم جلطة سراي السابق في قيادة الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا 2019 بإحراز 11 هدفًا، وبلغ مجموع أهدافه القارية 17 هدفًا، وأحرز كذلك هدفين في كأس العالم للأندية.

ما هي صفقات الهلال الجديدة في سوق الانتقالات لصيف 2021؟

الهلال لم يتعاقد سوى مع لاعب أجنبي واحد وآخر محلي، الأول هو موسى ماريجا مهاجم بورتو وقد ضمه الزعيم في صفقة انتقال حر.

اللاعب المحلي هو حمد اليامي مدافع القادسية الشاب، وقد انضم للهلال كذلك في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه.

يرتبط النادي حاليًا بعدد من الأسماء وكان قد خسر صفقة أندرسون تاليسكا لصالح النصر، وأبرز تلك الأسماء لوكاس مورا نجم توتنهام.

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