إنستجرام وسيلة عشاق الهلال والنصر لخطب ود تيشيرا

اللاعب البرازيلي محل صراع كبير في سوق الانتقالات الجاري

يتنافس ناديي الهلال والنصر السعوديين بقوة على الفوز بخدمات أليكس تيشيرا الذي انتهى عقده مؤخرًا مع جيانجسو سونينج الصيني وبات حرًا في التوقيع لأي نادٍ جديد خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

الجناح البرازيلي ارتبط بالانتقال للهلال منذ الصيف الماضي، لكن طلبات ناديه المالية أعاقت الصفقة، ومؤخرًا دخل النصر سباق الفوز بتوقيعه، كما أن المصادر الصحفية تتحدث عن عرض كبير من جانب العين الإماراتي.

وكشفت المصادر مؤخرًا عن تقديم الهلال ما يقرب من 55 مليون ريال سعودي للحصول على توقيع تيشيرا على عقد يمتد لعامين، فيما يتضمن عرض النصر توقيعه لمدة 3 سنوات مقابل 115 مليون ريال.

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جماهير الفريقين لم تقف صامتة تجاه هذا الصراع، إذ حاول كل طرف مساعدة فريقه عبر توجيه آلاف الرسائل للاعب صاحب الـ30 عامًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لمحاولة خطب وده وإقناعه بالتوقيع لفريقه.