"لا يغرنك وضعك" - نذير شؤم لضياع اللقب من الهلال!

الزعيم يتصدر جدول الترتيب حاليًا، لكن النصر منافس شرس

"لا يغرنك وضعك يا الهلال"، فالمنافسة حامية الوطيس خلال الموسم الجاري بالدوري السعودي، ما بين أن يستعيد الزعيم اللقب، وما بين حفاظ النصر على اللقب الذي عاد له الموسم الماضي بعد غياب سنوات.

الحياة في ملاعب الساحرة المستديرة بالمملكة متوقفة حاليًا، حالها كحال كافة ملاعب العالم خلال الفترة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

وزارة الرياضة قررت إيقاف النشاط الرياضي في كافة المسابقات حتى إشعار آخر، لكن فور أن يتم السيطرة على الوباء، فستعود الحياة للملاعب.

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يتصدر الهلال حاليًا جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه النصر صاحب الـ45 نقطة، مع مرور 22 جولة من المسابقة، وهنا نذير الشؤم..

لم يسبق الزعيم أن حصد 51 نقطة من 22 جولة سوى مرة وحيدة من قبل، موسم 2013-2014، وآنذاك اختتم الموسم في وصافة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن النصر، الذي توج بطلًا وقتها.

الفارق بين الموسم المذكور والموسم الحالي، أنه في 2013-2014 كانت المنافسة من 26 جولة، حيث شارك 14 فريقًا، أما حاليًا فيضم دوري المحترفين 16 فريقًا، يخوضون 30 جولة.

فهل يكرر الأزرق سيناريو الموسم الماضي ويأتي وصيفًا أم سيستعيد اللقب الغالي؟