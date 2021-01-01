سبعة غائبين عن الهلال في ديربي الرياض أمام النصر

مباراة الثلاثاء القادم حاسمة للفريقين

واصل الهلال استعداداته لمواجهة النصر في ديربي الرياض يوم الثلاثاء القادم ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الهلال نجح في تقليص فارق الصدارة مع الشباب في الجولة الأخيرة إلى نقطتين بفوزه على الاتفاق وخسارة المتصدر المفاجئة أمام الفتح، فيما سقط النصر أمام القادسية ليتجرع هزيمته الثانية على التوالي مما أبعده عن مقدمة جدول الترتيب بعدما كان قد اقترب كثيرًا منها.

وأعلن الهلال يوم أمس إصابة مدافعه الكوري الجنوبي بتمزق في العضلة الضامة وغيابه عن الديربي، لينضم إلى قائمة تضم ستة لاعبين آخرين.

الزعيم سيدخل اللقاء دون حارس مرماه عبد الله المعيوف ومدافعه جانج هيون سو وظهيره الأيمن مدالله العليان ولاعبي وسطه سلمان الفرج ومحمد كنو وجناحه هتان باهبري ومهاجمه صالح الشهري الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة.

يُشار إلى أن الهلال استأنف تدريباته يوم أمس بقيادة روجيرو ميكالي، وقد اكتفى اللاعبون الذين لعبوا أمام الاتفاق بتدريبات استرجاعية فيما أدى البقية مرانًا اعتياديًا.