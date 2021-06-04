رسميًا | الدحيل يُضيف خيارًا جديدًا لدعم دفاع أندية الدوري السعودي

الدحيل فسخ عقده مدافعه الفذ

تبحث أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري عن مدافعين لدعم دفاعهم للموسم الجديد، خاصة بعد تألق عدد من المدافعين الأجانب في الموسم الماضي وعلى رأسهم المصري أحمد حجازي مع الاتحاد.

وتضم قائمة المدافعين المرشحين للعب في الدوري السعودي العديد من الأسماء من مختلف قارات العالم، وأبرزهم من المنطقة العربية محمود علاء ومحمود حمدي الونش مدافعي الزمالك وباهر المحمدي نجم الإسماعيلي، وقد أضاف نادي الدحيل القطري خيارًا جديدًا لتلك القائمة بإعلان انتهاء علاقته بمدافعه الصلب.

من هو المدافع الذي رحل عن الدحيل؟

النادي الناشط في دوري نجوم قطر أعلن مساء اليوم الجمعة رسميًا انتهاء علاقته مع المغربي مهدي بنعطية، وقد قدم له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

إذ أصدر بيانًا رسمًيًا جاء فيه "قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب الفريق السابق المحترف المغربي المهدي بن عطية على الفترة التي قضاها مع النادي والتي أسهم فيها بشكل كبير في تحقيق لقب الدوري ولقب كأس سمو الأمير وكان مثالًا للانضباط طيلة فترته والتي نجح من خلالها في تقديم مستويات مميزة مع الفريق، وتتمنى إدارة النادي للاعب التوفيق في مسيرته الاحترافية القادمة".

من هي الأندية السعودية المرشحة للتعاقد مع بنعطية؟

تُعد أندية النصر والأهلي والشباب الأكثر حاجة لدعم دفاعها بمدافع أجنبي، خاصة بعد رحيل مايكون بيريرا عن الأول وظهور ثغرات دفاعية واضحة لدى الفريقين الآخرين.

الهلال والاتحاد هما الأقوى دفاعًا في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، إذ لم يقبل الأول سوى 27 هدفًا والثاني 29، وذلك بفضل تواجد مجموعة من المدافعين المحليين المميزين يقودهم الكوري الجنوبي جانج هيون سو مع الزعيم والمصري أحمد حجازي مع العميد.

أرقام بنعطية خلال تواجده مع الدحيل

بنعطية انضم للدحيل قادمًا من يوفنتوس في يناير 2019، وقد رفض حينها عدة عروض أوروبية أبرزها من ميلان مفضلًا العقد المغري ماليًا من العملاق القطري.

صاحب الـ34 عامًا لعب 60 مباراة مع الدحيل سجل خلالها هدفين، وقد حصل على 11 بطاقة صفراء وتعرض للطرد مرتين واحدة منهما بالبطاقة الحمراء المباشرة، وقد خاض 18 مباراة في دوري أبطال آسيا.

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